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بينت : سيتم اعاده تشكيل كابنيت كورونا قريبا

الأحد 20 يونيو 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت : سيتم اعاده تشكيل كابنيت كورونا قريبا



القدس المحتلة /سما/

 أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)

جاء ذلك في أعقاب طلب وزير الجيش، بيني غانتس، خلال اجتماع رؤساء كتل الائتلاف اليوم، الأحد، بإعادة تشكيل هذا الكابينيت في أعقاب التطورات الأخيرة وظهور الطفرة الهندية للفيروس في مستوطنة "موديعين" وبلدة بنيامينا، في منطقة المثلث.

وطولب الطلاب وطاقم المعلمين بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة في مدارس "موديعين" وبنيامينا.

كذلك نشرت وزارة الصحة، اليوم، دعوة إلى جميع أعضاء فرق كشافة البالغ عددهم 450 شخصا، الذين شاركوا في حفل في بيسان، يوم الخميس الماضي، وبضمنهم الذين تلقوا جرعتي التطعيم بلقاح مضاد لكورونا والذين تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس، بالدخول إلى حجر صحي، بعدما اتضح اليوم أن إحدى المشاركات في الحفل مريضة بكورونا.

وقالت الوزارة إنه بسبب عدم معرفة سلالة كورونا التي أصيبت بها الفتاة ولأن الحديث يجري عن مخالطتها داخل قاعة مغلقة، "فقد تقرر أخذ حيطة كبيرة" إلى حين استيضاح نوع السلالة التي أصيبت بها. ووفقا لمصادر في الوزارة، فإن عملية الاستيضاح يتوقع أن تكون مدتها قصيرة وبعد ذلك سيتقرر ما غذا سيتم تحرير الذين دخلوا إلى حجر صحي أم لا.

#الحكومة الإسرائيلية #نفتالي بينت #كابينت كورونا #فيروس كورونا #اسرائيل

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