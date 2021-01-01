كتائب الاقصى: سنعيد فرض معادلة القصف بالقصف وسيدفع العدو ثمن إغلاق معابر غزة

غزة /سما/

وجه أبو محمد، المتحدث العسكري باسم كتائب شهداء الأقصى، لواء الشهيد نضال العامودي، رسالة للعدو "الصهيوني" في ظل التهديدات بشن عدوان جديد على قطاع غزّة.

وقال أبو محمد في لقاء مع قناة "بي بي سي": "إنّ ما تسمي بإسرائيل لن تستطيع الاستمرار في إغلاق معابر قطاع غزّة، وستدفع الثمن باهظاً"، مُضيفاً: "إذا تم استهداف القطاع ستكون المدن الصهيونية تحت مرمى نيران كتائب شهداء الأقصى وفصائل المقاومة".

وتابع: "فصائل المقاومة بعثت رسالة للعدو عبر الوسطاء، وبانتظار ردها وأيادينا ضاغطة على الزناد"، مُستدركاً: "لن نصبر على إغلاق المعابر، وننتظر رد العدو على رسالة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".

وأضاف: "سنُعيد فرض المعادلة التي فرضناها على العدو، فكل صاروخ يُطلق باتجاه قطاع غزّة، فإنّ مستوطنات العدو ستكون تحت مرمى نيراننا".