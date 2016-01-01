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مانشستر يونايتد يحدد سعر بول بوجبا

الأحد 20 يونيو 2021 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يحدد سعر بول بوجبا



وكالات / سما /

حدد نادي مانشستر يونايتد الثمن الذي قد يقبل به بيع نجم خط وسطه بول بوجبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وهو 80 مليون يورو.

أفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن اليونايتد الذي اشترى بوجبا في عام 2016 مقابل 105 مليوناً يوافق على بيعه بهذا المبلغ وخصوصاً وأن عقده ينتهي في يونيو 2022.

ويبدو أن عملية تجديد بوجبا مع اليونايتد هي معقدة كثيراً في الوقت الحالي، ولذا فإن مانشستر يونايتد ربما يسمح للفرنسي بخوض مغامرة جديدة ولكن إذا وصل له عرضاً مقابل 80 مليوناً.

كانت هناك أندية قد أبدت رغبتها في مراحل متفرقة في ضم بوجبا مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، ويعتبر الأخير إعادة بوجبا إلى تورينو حلماً في السوق.

ربما يكون باريس سان جيرمان أكثر جاهزية للمراهنة واستثمار هذا المبلغ في شراء بوجبا، لكن مع عودة أليجري إلى يوفنتوس فإن اليوفي يأمل في إقناع بول بالقدوم للبيانكونيري مجدداً.

سبق لماسيمليانو أليجري أن درب بوجبا لمدة عامين في الفترة ما بين 2016 و2016، ولكن على اليوفي أولاً محاولة تقليل المبلغ المطلوب من جانب النادي الإنجليزي للتخلي عن نجم الديوك الفرنسية.

#بول بوجبا #بوجبا #مانشستر يونايتد

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