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الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأة زراعية غرب بيت لحم

الأحد 20 يونيو 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، منشأة زراعية بوقف البناء في قرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص.

وافاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية ، إن المنشأة المُخطرة، وهي عبارة عن عريشة تستخدم لأغراض زراعية، مملوكة للمواطن نايف مناصرة، مشيرا الى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على قرية واد فوكين عبر اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأراضي وتخريبها بحكم انها محاذية لمستوطنة "بينار عيليت" الجاثمة على اراضي المواطنين في بلدات حوسان، وواد فوكين، ونحالين.

#بيت لحم #الاحتلال #البناء

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