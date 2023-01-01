بينيت: انتخاب رئيسي رسالة للدول العظمى كي تصحو

القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن "انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران هو رسالة إلى الدول العظمى كي تصحو، وهذه إشارة أخيرة قبل العودة إلى الاتفاق (النووي)، وكي يدركوا مع من يعقدون صفقات. ويحظر أن يكون بحوزة نظام جلادين أسلحة دمار شامل". ووصف بينيت رئيس بأنه "رجل معروف بسوء سمعته لدى الشعب الإيراني والعالم كله بسبب دوره في لجان الموت".

وجاءت أقوال بينيت في مستهل الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، والتي يتوقع أن تتخذ عدة قرارات، بينها تشكيل لجنة تحقيق في حادثة "عيد الشعلة" اليهودي في جبل الجرمق، قبل أقل من شهرين، ولقي فيها 45 شخصا مصرعهم. ويشار إلى أن الحكومة السابقة، وخاصة الأحزاب الحريدية فيها، عارضوا تشكيل لجنة تحقيق، في وقت تعالت فيه شبهات حول إهمال السلطات.

وقال بينيت في هذا السياق إن "مسؤوليتنا هي ضمان أمن المشاركين في احتفالات الجرمق، وهذه مهمتنا كحكومة وهكذا سنفعل".

وفيما يتعلق بمواقف المختلف حولها للأحزاب التي تشكل الحكومة، قال بينيت إنه "بسبب طبيعة الحكومة وتنوع أعضائها فإن مفتاح نجاحنا هي الثقة المتبادلة، والطريقة من أجل زيادة الثقة هي بإجراء اتصال هاتفي عندما يكون هناك عدم تفاهم وحل الخلاف بهدوء وبدون مشاهد درامية".

وتطرق بينيت إلى انتشار فيروس كورونا في أعقاب عودة مواطنين إسرائيليين من خارج البلاد وعدم الحرص على إجراء فحوصات لهم وإدخالهم إلى حجر صحي. وقال إن "الإستراتيجية القومية يجب أن تنطلق من فرضية أنه لا يوجد لقاح لجميع الطفرات أيضا، وإدارة صحيحة ستمنع وضعا من فقدان السيطرة".

وصادقت الحكومة، اليوم، على دستور عملها، وتعيين 36 دبلوماسيا في السفارات الإسرائيلية، كانت الحكومة السابقة امتنعت عن تعيينهم منذ فترة طويلة. كما صادقت الحكومة خلال اجتماعها على تمديد ولاية رئيس أركان الجيش، افيف كوخافي، لسنة رابعة.

وقبل اجتماع الحكومة، اجتمع رؤساء الأحزاب فيها حيث جرى التداول في البند في قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن فلسطيني في إسرائيل والآخر مواطني في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وبعد اجتماع الحكومة، سيعقد أول اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حيث سيجري خلاله البحث في الموضوع الإيراني والتصعيد مقابل قطاع غزة، إلى جانب موضوع التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.