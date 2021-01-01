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الصحة الفلسطينية : سنرجع اليوم 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الى اسرائيل

الأحد 20 يونيو 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : سنرجع اليوم 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الى اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية انها "سترجع اليوم 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك على انتهاء تاريخه (في 30 حزيران 2021) إلى إسرائيل".

واضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاحد، ان اللقاح ليس تبرعاً من إسرائيل، بل تم شراؤه من شركة فايزر وتم دفع ثمنه مسبقاً من خزينة الدولة.

واكدت ان تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم طبقاً لاتفاق وزارة الصحة معها وللتسريع في توفير الطعومات لأبناء شعبنا، من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وافتتاح التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس.

واشارت الى انها ستعيد التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية.

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