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فلسطينيات تعقد تدريباً بإعداد القصص الرقمية

الأحد 20 يونيو 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيات تعقد تدريباً بإعداد القصص الرقمية



غزة / سما /

نظمت مؤسسة فلسطينيات اليوم الأحد تدريباً بعنوان "إعداد محتوى للقصص الرقمية" لمجموعة من الصحافيات وذلك في قاعة "كابيتال مول" وسط مدينة غزّة.

ويهدف التدريب إلى تطوير قدرات الصحفيات في إعداد المحتوى الرقمي للقصص التي تنتج عبر الموبايل و الأجهزة الإلكترونية.

وتتوقع الصحفية رفيف اسليم أنها من خلال التدريب سوف تستطيع صياغة المحتوى للقصة الرقمية وفق القواعد والأسس الصحيحة.

وتضيف أن التدريب يساعد الصحفيات على كتابة السيناريو واختيار الكادر الصحيح وتسلسل المشاهد لتكون مقاطع تخدم الفكرة وتقنع المشاهد أنه يرى محتوى ذات قيمة وفير بالمعلومات التي تم اختصارها في دقيقة واحدة.

كذلك ترى الصحفية سهى سكر بالإضافة إلى إمكانية إنتاج فيلم قصير رقمي بتقدير عالي وأيضاً تطوير مهاراتها في إعداد القصص الرقمية – وفق قولها -.

من جهته، يعقب مدرب الدورة الصحفي حمزة مشتهى إن الدورة التي تتناول الجانبين النظري والعملي تركز على خطوات إعداد قصص رقمية من اختيار الأفكار وتحديد زوايا المعالجة وكتابة النص.

وبين أن الدورة ستتناول كيفية جمع المعلومات حول القضايا المستهدفة واختصارها بما لا يخل بالمضمون والمحتوى ويخدم الفكرة، وصولاً لمحتوى مختصر يؤدي الهدف.

وأشار مشتهى إلى أن الدورة تهدف بالأساس للخروج بمخرجات عملية خاصة مع تركيزها على الجانب العملي والميداني والمتابعة مع المستفيدين من الدورة لإنجاز قصص رقمية.

#القصص الرقمية #تدريب

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