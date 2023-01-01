بلدية خان يونس تنهي مشروع تأهيل المرحلة الثانية من شارع 101

خانيونس / سما /

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مشروع تأهيل المرحلة الثانية لشارع رقم (101) الواقع في حي المنارة والسلام جنوب شرق المدينة وذلك بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة بلغت (180) ألف يورو.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أهمية المشروع الذي يأتي استكمالاً لمخرجات الخطة الاستراتيجية لمدينة خان يونس التي شارك في إعدادها النخب والمختصين وشرائح واسعة من أبناء المدينة خان يونس، مشيرًا في ذات السياق إلى أن البلدية تولي قطاع تطوير الطرق الإهتمام سيما في الأحياء النائية من أجل فتح وشق وتعبيد تلك الشوارع لربط الأحياء وتأمين بيئة عمرانية سليمة للأجيال المتلاحقة.

وبين م. البطة أن مشروع تطوير شارع (101) يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى والبالغ طولها (1000) مترًا والتي تم تنفيذها العام الماضي، داعيًا إلى تضافر الجهود المطلوبة من كل المخلصين من أبناء شعبنا للرقي بواقع مدينة خان يونس في شتى المجالات.

وشدد م. البطة على أهمية مشاريع تطوير الطرق الأعمال التي تؤسس لمستقبل المدينة وتسهم في نهضتها في ظل الظروف الراهنة، شاكرًا إدارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية على دعمه لمشاريع البلدية ومساندته الكاملة لبرامج التنمية والتطوير.

ومن جانبه أوضح رئيس قسم الإشراف والتنفيذ بالبلدية م. علي بدر أن المرحلة الثانية من تأهيل شارع (101) شملت تأهيل كيلو متر إضافية من الطريق وذلك بعرض (7) أمتار، مشيرًا إلى أنه قد تم تنفيذ أعمال التسوية وفرد طبقة بيس كورس، وسيتم تمديد مواسير ونقل شبكات المياه الخاصة خارج حرم الطريق، وتوريد وتركيب بلاط انترلوك سمك (8)سم وتركيب حجر جبهة وتركيب شبكة إنارة وإشارات المرور، شاكرًا الشركة الحدودية الذهبية للمقاولات على تعاونها وتنفيذ أعمال المشروع وفق المواصفات المطلوبة.