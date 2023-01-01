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إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات بصورة عاجلة في منطقتين..

الأحد 20 يونيو 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات بصورة عاجلة في منطقتين..



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إعادة فرض ارتداء الكمامات في منطقتين، وذلك بعد رصد إصابات بكورونا على صلة بمدرستين.
 
وأصبح ارتداء الكمامات مطلوبًا في الأماكن المغلقة والمفتوحة في منطقة “بنيامينا” جنوب حيفا، وفي “موديعين -مكابيم – رعوت”.
 
ويأتي هذا الإجراء بعد خمسة أيام من إلغاء إسرائيل فرض ارتداء الكمامات، على خلفية تراجع أعداد المصابين.
 
وتأكدت إصابة 45 طالبًا بكورونا في مدرسة في “بنيامينا”، كما تأكدت إصابة نحو 12 في “موديعين” غرب رام الله.
 
وتردد أن تفشي الفيروس في الحالتين يرتبط بأشخاص عائدين من الخارج، وبالمتحور “دلتا” الأكثر قدرة على العدوى.
 
وبدأت إسرائيل قبل أسبوعين بتلقيح المراهقين في الفئة العمرية بين 12 و 15 عامًا ضد كورونا.
 
وكانت إسرائيل، بدأت حملتها تلقيح ضد كورونا في كانون أول/ديسمبر الماضي. وحتى الآن، حصل ما يقرب من 5.5 مليون على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أكثر من 5.1 مليون على الجرعتين المطلوبتين.
 
وتراجعت الإصابات الجديدة وحالات الإصابة الشديدة في الأشهر الماضية بصورة كبيرة، حيث تراجع عدد الأشخاص الذي يعانون من أعراض خطيرة إلى 22 حالة حاليا، مقابل 1200 في نهاية كانون ثان/يناير.

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