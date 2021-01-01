خبراء: لقاح كورونا لا يؤثر على الخصوبة لدى البشر

وكالات / سما /

بدأت بعض الدول بتوسيع دائرة اللقحات لتشمل الفئات الشابة ضمن الدائرة المتسهدفة، ما أثار مخاوف لدى البعض حول الخصوبة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه لا أدلة على أن اللقاحات تسبب مشاكل الخصوبة لدى الرجال أو النساء.

ونقلت عن الخبراء قولهم إنه لا طريقة واقعية لتأثير اللقاح على الخصوبة، وإن الادعاءات بغير ذلك مضللة.

في سياق متصل، تصل الصين خلال أيام إلى الجرعة رقم مليار، في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لتصبح الأسرع في العالم، بحسب شبكة "سي أن أن".

وبحلول الأربعاء الماضي، كانت الصين قد وصلت إلى 945 مليون جرعة لقاح، أي ما يعادل 40% من اللقاحات التي تم تقديمها في العالم كاملا.

ونفذت الصين حملات حكومية مكثفة لإيصال المطعوم إلى أكبر عدد ممكن في جميع أنحاء البلاد، وقدمت بعض العروض المغرية للموظفين والمواطنين لحثهم على تلقي اللقاح.