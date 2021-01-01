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وزيرة الصحة : حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة تعافٍ

الأحد 20 يونيو 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.   

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت نتيجة الإصابة بالفيروس، وهي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، جنين 2، الخليل 1، قطاع غزة 63".

وأضافت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وقد توزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: "أريحا والأغوار 2، جنين 5، الخليل 2، نابلس 14، رام الله والبيرة 4، قلقيلية 9، قطاع غزة 190".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,598، بينهم 270,795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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