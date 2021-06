خطوات تمنع التطبيقات الخارجيّة من وصول الـ"جيميل"

وكالات / سما /

أصبح حساب جوجل رئيسًا لمعظم مستخدمي الشبكة العنكبوتية، الذين يفيدون من الخدمات التي تقدّمها جوجل خلاله، كالتسوّق عبر الشبكة أو شراء الألعاب أو سماع الموسيقى. إلى ذلك، يحمل حساب جوجل مجموعةً من البيانات والمعلومات عن المستخدم. مع تحميل العديد من التطبيقات عبر الهاتف الذكي، ترتفع احتماليّة ولوج بعض التطبيقات إلى البيانات الخاصّة بالمستخدم، وقد يحمل أحدها برمجيّات خبيثة.

لذا، يجدر بالمستخدم التعرّف إلى طريقة منع تتبع تلك التطبيقات للحساب، للتحكّم بخصوصيّته، وحمايته من "المتطفلين". في السطور الآتية، طريقة تمنع وصول التطبيقات أو الخدمات الخارجيّة إلى حساب الـ"جيميل" خطوة خطوة.

على الرغم من أنّ طريقة منع الجهات الخارجيّة من الوصول إلى حساب الـ"جيميل" سهلة، إلّا أنّها ليست شائعة في صفوف غالبيّة المستخدمين؛ في هذا الإطار، بعد الذهاب إلى حساب البريد الإلكتروني الخاصّ، يجب النقر على My account، ثمّ التوجّه إلى قسم الأمان security، عندئذ ستظهر التطبيقات الخارجيّة المتصلة بالحساب (أو Third party apps with account access). على المستخدم اختيار التطبيق أو (الخدمة) غير المرغوبة، فالنقر على "إزالة إمكانيّة الوصول" للتطبيق.



تطبّق الخطوات المذكورة آنفًا على الهاتف الذكي الذي يُشغّله نظام الـ"أندرويد"، بعد لاتصال بالشبكة العنكبوتية. ثمَ، يجب التوجه إلى مستعرض التصفّح، الذي يأتي مع حزمة التطبيقات المثبتة في الجهاز عند شرائه، فالنقر على أيقونة حساب جوجل، ثمَ إدارة حساب جوجل، فاختيار قسم الأمان أو الحماية. عندئذ، يُمكن إدارة التطبيقات الخارجيّة، واختيار إزالة إمكانية وصولها إلى الحساب الخاصّ بك.



إشارة إلى أنّه كلّما قلّ ارتباط حساب جوجل الخاصّ بك بالتطبيقات، ارتفع مقدار أمان الحساب، لتصبح البيانات بعيدة من الانكشاف أو التعرّض للسرقة أو الاستغلال.