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لابورتا يكشف عدد الصفقات المتبقية لبرشلونة في سوق الانتقالات

الأحد 20 يونيو 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يكشف عدد الصفقات المتبقية لبرشلونة في سوق الانتقالات



وكالات / سما /

أتم نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع 4 لاعبين خلال الصيف الجاري حتى اللحظة، فيما كشف رئيس البلوجرانا خوان لابورتا أن مهمته لم تنتهي بعد في سوق الانتقالات موضحًا عدد اللاعبين الذي يتوقع ضمهم خلال الأسابيع القادمة.

وخلال حوار أجراه لابورتا مع La Vanguardia، أوضح رئيس برشلونة أن ناديه لا يزال ينوي إجراء 3 أو 4 صفقات أخرى بجانب الصفقات الـ 4 التي تمت بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقال لابورتا: “نحن سنصنع فريقًأ تنافسيًا جدًا، نحن بدأنا نراه بالفعل مع انضمام كل من إيريك جارسيا وسيرجيو أجويرو وإيمرسون، بالإضافة إلى لاعبين آخرين يقتربون”.

وكان برشلونة قد أعلن، أمس السبت، عن التعاقد مع ممفيس ديباي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر يتم تفعيلها بمجرد انتهاء عقد اللاعب مع ليون الفرنسي بنهاية الشهر الجاري.

وتابع لابورتا: “الأسبوع الماضي خسرنا صفقة”، في إشارة إلى تفضيل الهولندي جورجينيو فينالدوم الانتقال إلى باريس سان جيرمان عن البلوجرانا، مضيفًا: “هناك أندية تملكها دول يمكنها الحصول على أي لاعب، هذا شيء سيتوجب علينا تحليله”.

#خوان لابورتا #برشلونة #الانتقالات #سوق الانتقالات

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