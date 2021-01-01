ليفاندوفسكي يثير قلق بايرن بسبب ريال مدريد

وكالات / سما /

سيكون صيف روبيرت ليفاندوفسكي طويلاً، حيث أن المهاجم البولندي يريد تغيير الأجواء وهذا يعني رحيله عن نادي بايرن ميونيخ رغم تصريح الرئيس الجديد هربرت هاينر بأنه يريد الاحتفاظ بنجمه.

يبلغ ليفاندوفسكي من العمر 32 عاماً وعلى بُعد عامين من انتهاء عقده، ويريد تجربة حظه في دوري آخر واكتشاف ثقافة أخرى بعد 11 موسماً في ألمانيا.

أشارت صحيفة الأس الإسبانية أن بايرن لا يريد أبداً التخلي عن ليفا بل ويخطط لتجديد عقده كما قال هاينر: “روبيرت هو أفضل مهاجم في العالم..وأتخيل أنه سيبقى معنا لفترة أطول”.

أثار اللاعب نفسه الشك برسالته أثناء حديثه مع قناة Canal+ : “لا يزال لديّ عقل منفتح..أشعر بأنني بحالة جيدة في بايرن ميونيخ..إنه نادٍ رائع..لطالما كنت أشعر بالفضول لتعلم لغة وثقافة جديدة..لكني لا أعرف ما إذا كان سيكون ذلك عبر كرة القدم أم بعد نهاية مسيرتي بها”.

كان ليفا أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية قبل أن تلغيها مجلة فرانس فوتبول بسبب الوباء في العام الماضي، ونجح كذلك في تحقيق الحذاء الذهبي لهذا العام بتسجيل 41 هدفاً، وكان قريباً من الفوز من جديد بلقب دوري الأبطال.

تشعر إدارة بايرن ميونيخ بالقلق لأن نادي ريال مدريد كان أحد المعجبين بروبيرت ليفاندوفسكي دائماً وحاول التوقيع معه في عدة مناسبات سابقة، لكن هناك أندية أخرى قد تهتم بالظفر به مثل تشيلسي أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.