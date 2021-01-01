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بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس

الأحد 20 يونيو 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس



غزة / سما /

​أعلنت عائلة صرصور، صباح اليوم الأحد، براءتها من إبنها أسامة يوسف صرصور المشتبه به بقتل المواطن بلال البيطار، الليلة الماضية في خان يونس.

وطالبت العائلة في بيان لها ، كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع الإجراءات والأحكام بحق المجرم، وذلك درءا للفتنة وحماية للسلم المجتمعي.

نص البيان :-

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن نحن عائلة صرصور في الوطن والشتات ووالد القاتل وأشقاؤه براءتنا الكاملة من فعل القاتل أسامة يوسف صرصور الذي أدى لمقتل الشهيد بإذن الله بلال البيطار.

ونعتبر أنفسنا جزءاً من أهل الفقيد؛ بحكم الروابط والعلاقات الاجتماعية التي تجمعنا، وإننا في عائلة صرصور لا يشرفنا بأن يكون بيننا ولا منا من لا يحترم ويقدس حرمة الدم الفلسطيني.

ونطالب كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع الإجراءات والأحكام بحق المجرم، وذلك درءا للفتنة وحماية للسلم المجتمعي.

وإن قلوبنا لتعتصر ألماً وحزناً على حياة المغدور طيب الذكر؛ كما أننا نتوخى من عائلة البيطار المجاهدة اتباع الحكمة في معالجة هذا المصاب الجلل، وعدم أخذ الجميع بجريرة المجرم.

واللهَ نسأل للشهيد بلال الرحمة والفردوس الأعلى في الجنة

عائلة صرصور في الوطن والشتات

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