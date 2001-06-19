مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 78 اسيراً

غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت اليوم لتصل الى (78) أسيراً بدخول 3 أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن الأسرى الثلاثة الذين انضموا الى قائمة عمداء الاسرى هم "إسماعيل داوود حسين ردايده، من بيت لحم، و الاسير "محمد هاشم احمد نواره " من رام الله ، ومعتقلان منذ 19/6/2001، والأسير " ياسر محمد عبيد ربايعه" من القدس ومعتقل منذ 20/6/2001 ، وثلاثتهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار الأشقر أن أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً اقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (34) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) .

واضاف "الأشقر" أن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض اطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 الا ان الاحتلال رفض الافراج عنهم .