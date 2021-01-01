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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأحد 20 يونيو 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 190 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، أنها أجرت 522 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت أن اجمالي تراكمي المصابين بالفيروس 112984 إصابة، الحالات النشطة 2776 حالة، والمتعافين 109155 حالة.

فيما بلغ عد الوفيات 1053 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخص.

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