رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام.

وأفاد نادي الأسير أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (47) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يواصل الاحتلال احتجازه في مستشفى "كابلن".

والأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من عرابة/جنين، يواصل إضرابه لليوم (22) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يواصل الاحتلال احتجازه في زنازين معتقل"الجلمة".

ويواصل الأسير الشيخ جمال الطويل (59 عامًا) من رام الله إضرابه لليوم (18) على التوالي، مطالبًا بحرّية ابنته الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا في سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال احتجاز الأسير الطويل في زنازين سجن "هشارون".