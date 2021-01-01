رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر إصابة عشرات المواطنين في اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في جبع والشيخ جراح وباب العمود.

كما وتناولت أيضا مصادقة "الكابنيت" على خطط لاستئناف الحرب ضد غزة.

وفيما يلي برز عناوين الصحف الثلاث:

- منصور: جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان

- تحذير من تفاقم الوضع الصحي للأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 46 يوما

- مصرع طفلة دعسا في بيت ريما ووفاتان واصابتنان خطيرتان بحادث سير جنوب نابلس

- أبو هولي: عجز الامم المتحدة عن تطبيق القرار 194 اطال امد قضية اللاجئين

- ابراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية الايرانية في ظل مشاركة متدنية

- "لجنة التواصل" تستقبل وفدا من المعروفيين الدروز في رام الله

*"الأيام":

- إصابات خلال مواجهات في كفر قدوم وجبع والمستوطنون يواصلون الاعتداءات والاستفزازات

- غزة: وقف مؤقت للبالونات الحارقة ونشطاء يهددون باستئنافها

- وفــاة مواطنين وطفلين جراء حوادث سير قرب نابلس ورام الله

- اسرائيل: سنتخلص من اللقاحات الـتـي أعـيـدت إليـنــا مــن السلطـة

- رسميًا: الولايات المتحدة بدأت خفض وجودها العسكري في الشرق الأوسط

- رئيسي يكتسح انتخابات رئاسـة إيــران في ظـل أدنى نسبة مشاركـة للناخبين

- بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي في 28 حزيران الحالي

- إسرائيل: اكتشاف 45 إصابة بالمتحور الهندي والكمامات تعود في "مودعين"

- السعودية: اعتراض 11 طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون

*"القدس":

- عشرات الإصابات لدى مهاجمة مستوطنين وقوات الاحتلال مقدسيين في الشيخ جراح وباب العمود

- البرتغال تعترف بتقديم معلومات للسفارة الإسرائيلية حول مؤيدين للقضية الفلسطينية

- مستوطنون يطلقون النار على محلات تجارية في دير شرف

- "الغارديان": أصحاب المحلات والمطاعم الفلسطينية في أمريكا يدعمون قضيتهم علانية.. لقد تغيرت المفاهيم

- قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح من عدمه بيد بينيت

- إعادة فتح معبر الكرامة بين إسرائيل والأردن الجمعة والسبت

- وفاتان و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

- "الكابنيت" يصادق اليوم على خطط لاستئناف الحرب ضد غزة