أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

رام الله / سما /

جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد الموافق 20/6/2021، مقابل العملة المحلية الشيكل والدولار الأمريكي، وفقاً لأسواق المال الفلسطينية: كالتالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.07 شيكل $56.76

سعر الذهب عيار 22 170.56 شيكل $52.03

اسعار الذهب عيار 21 162.81 شيكل $49.66

اسعار الذهب عيار 18 139.55 شيكل $42.57

سعر الذهب عيار 14 108.54 شيكل $33.11

سعر الذهب عيار 12 93.03 شيكل $28.38

اسعار أوقية الذهب 5,787 شيكل $1,765

اسعار جنيه الذهب 1,302 شيكل $397.30

اسعار كيلو الذهب 186,065 شيكل $56,756