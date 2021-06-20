أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

رام الله / سما /
جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد الموافق 20/6/2021، مقابل العملة المحلية الشيكل والدولار الأمريكي، وفقاً لأسواق المال الفلسطينية: كالتالي:
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 186.07 شيكل $56.76
سعر الذهب عيار 22 170.56 شيكل $52.03
اسعار الذهب عيار 21 162.81 شيكل $49.66
اسعار الذهب عيار 18 139.55 شيكل $42.57
سعر الذهب عيار 14 108.54 شيكل $33.11
سعر الذهب عيار 12 93.03 شيكل $28.38
اسعار أوقية الذهب 5,787 شيكل $1,765
اسعار جنيه الذهب 1,302 شيكل $397.30
اسعار كيلو الذهب 186,065 شيكل $56,756