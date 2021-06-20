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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

الأحد 20 يونيو 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد



رام الله / سما /

جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد الموافق 20/6/2021، مقابل العملة المحلية الشيكل والدولار الأمريكي، وفقاً لأسواق المال الفلسطينية: كالتالي:

 

الوحدة                           شيكل          دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24       186.07 شيكل       $56.76

سعر الذهب عيار    22    170.56 شيكل          $52.03

اسعار الذهب عيار 21      162.81 شيكل             $49.66

اسعار الذهب عيار 18      139.55 شيكل         $42.57

سعر الذهب عيار 14       108.54 شيكل         $33.11

سعر الذهب عيار  12      93.03 شيكل            $28.38

اسعار أوقية الذهب       5,787 شيكل              $1,765

اسعار جنيه الذهب      1,302 شيكل              $397.30

اسعار كيلو الذهب     186,065 شيكل            $56,756

#أسعار الذهب #الذهب #الذهب مقابل الدولار

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