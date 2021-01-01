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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 مواطنا من دير الأسد في أراضي عام 48

الأحد 20 يونيو 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 مواطنا من دير الأسد في أراضي عام 48



الداخل المحتل / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، 11 مواطنا من بلدة دير الأسد في أراضي عام 1948.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب الأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية حفل زفاف في البلدة، حيث قامت بالاعتداء على المتواجدين بالحفل، وإطلاق النار في الهواء، الأمر الذي تسبب بإصابة شاب في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جدا.

وعقب ذلك، اندلعت مواجهات مع بعض الأهالي والشبان الذين تصدوا لهذه الاعتداءات، وطالبوهم بمغادرة المكان، فيما واصلت عناصر من القوات الإسرائيلية الاعتداء على الأهالي، واستنفرت الوحدات الخاصة للبلدة.

#الشرطة الإسرائيلية #دير الأسد #الاعتقالات

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