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الحرب على القطاع لم تنته بعد

"الكابينيت" يجتمع اليوم للمصادقة على استئناف الحرب في غزة

الأحد 20 يونيو 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينيت" يجتمع اليوم للمصادقة على استئناف الحرب في غزة



القدس المحتلة / سما /

 أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيلتئم، اليوم، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.

وأفاد تقرير القناة العبرية الـ13،، بأن الكابينيت سيجتمع، اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الذي سيترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة، معتقدا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن بلاده يجب عليها الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه، مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.

وأوضحت القناة أن حركة حماس تهدد باستمرار عملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

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