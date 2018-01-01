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فيديو: محمد رمضان يكذب الفنانة سميرة عبد العزيز :لم يحدث على الإطلاق

الأحد 20 يونيو 2021 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: محمد رمضان يكذب الفنانة سميرة عبد العزيز :لم يحدث على الإطلاق



القاهرة/سما/

كذب الممثل المصري محمد رمضان كل الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن إساءته لزميلته الممثلة سميرة عبد العزيز.

ونشر رمضان مقطعا مصورا على حسابه على "إنستغرام"، نفى فيه ما نسب إليه من إهانة لزميلته، مؤكدا على أنه "الكلام الذي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق".

وقال رمضان "عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، عمري في حياتي ما اتكلمت مع حد في أجره، أو قلت لها شحاته أو إن ضافر أمي برقابتها".


وأضاف: "أكثر شيء أسعدني قبل ما أخرج لنفي هذا التصريح، أن جمهوري منذ اللحظة الأول لم يصدق أني أقول هذا الكلام ومنتظر رأيكم في اغنيتي الجديدة"، وتابع: "دايمًا ثقة في الله نجاح".


وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب". وصرحت لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية".

وقالت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه". وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

يشار إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز كشفت في عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي"، بحسب قولها.

وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم "كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

#محمد رمضان #سميرة عبد العزيز #اهانة محمد رمضان لسميرة عبد العزيز

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