الأهلي يفوز على الترجي في عقر داره ويضع قدما في النهائي الأفريقي (فيديو)

تونس/سما/

وضع فريق الأهلي المصري حامل اللقب قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه الترجي التونسي 1 /صفر، اليوم السبت، في رادس في ذهاب المربع الذهبي.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي محمد شريف الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 67 بعدما ألغى الحكم هدفا للاعب ذاته في الدقيقة 30 بداعي التسلل.

ويلتقي الفريقان في القاهرة في مباراة الإياب يوم السبت القادم.

وتأجل انطلاق المباراة لنحو ساعة بسبب شغب الجماهير.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، غادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

كما تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب الجماهير، بعد قرابة ساعة من التأخير قرر الحكم إطلاق صافرة بداية المباراة عقب سيطرة قوات الأمن التونسية على الأوضاع.

والأهلي هو المنافس المصري الثاني الذي يواجه الترجي في النسخة الحالية للمسابقة بعد الزمالك، الذي تمكن الفريق التونسي من الفوز عليه في مباراتي الفريقين بتونس والقاهرة في مرحلة المجموعات.

وافتقد الترجي خدمات نجمه طه ياسين الخنيسي، الذي عاقبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالإيقاف لمدة عام لثبوت تناوله مواد محظورة خلال لقاء الفريق مع مولودية الجزائر في دور المجموعات بالبطولة، وهو ما شكل ضربة قوية لهجوم الفريق.

وسبق للأهلي نادي القرن في أفريقيا، أن توج في رادس بلقب دوري الأبطال عامي 2006 و2012 على حساب الصفاقسي والترجي على الترتيب.

وخاض الأهلي المباراة منتشيا بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي عقب فوزه 2 / صفر على نهضة بركان المغربي بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

ويتطلع الأهلي لمواصلة حملة دفاعه عن لقب دوري الأبطال وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد تسعة ألقاب في الوقت الذي يبحث فيه الترجي عن لقبه الخامس في البطولة القارية.

وأنعش الأهلي حظوظه في الاحتفاظ باللقب بعدما أطاح بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، بدور الثمانية للنسخة الثانية على التوالي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر ذهابا والتعادل معه 1 / 1 في الإياب، ليواصل الثأر من خسارته 1 / 5 أمام نفس المنافس بالدور ذاته عام 2019.

والتقى الأهلي مع الترجي في 20 مباراة قبل مواجهة اليوم، على مستوى مختلف المسابقات الأفريقية، كانت الغلبة للفريق المصري الذي حقق خلالها 8 انتصارات، مقابل فوز الترجي في 4 مباريات، فيما خيم التعادل على 8 لقاءات.

وجاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي ست دقائق من بداية المباراة عبر تسديدة أطلقها صلاح محسن مهاجم الأهلي من خارج منطقة الجزاء لكن معز بن شريفية حارس الترجي وقف له بالمرصاد.

وكاد المدافع التونسي علي معلول أن يتقدم بهدف للأهلي في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من من داخل منطقة الجزاء لكن بن شريفية أبعد الكرة قبل أن يخرجها الدفاع إلى ضربة ركنية.

وألغى الحكم هدفا سجله محمد شريف لاعب الأهلي في الدقيقة 30 بداعي التسلل.

وعلى عكس سير اللعب كاد الترجي أن يتقدم بهدف في الدقيقة 34 عن طريق محمد علي بن رمضان الذي راوغ المغربي بدر بانون مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء وكان في طريقه للتسجيل لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أنقذ مرماه في اللحظة الأخيرة.

ومرت الدقائق العشر الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أرسل محمد علي بن رمضان تمريرة متقنة قابلها فوسيني كوليبالي برأسه لكن في منتصف المرمى.

وأفسد الشناوي هجمة خطيرة للترجي في الدقيقة 53 وتصدى ببراعة لعرضية متقنة أرسلها ويليام توجوي قبل وصول الكرة إلى مهاجم الفريق التونسي أمام المرمى مباشرة.

وضاعت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من أكرم توفيق أمام المرمى مباشرة إلى طاهر محمد طاهر لكن الأخير لم يلحق بالكرة لتخرج إلى ضربة مرمى.

وأهدر محمد شريف فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 61 بعد ضربة ركنية هيأها حمدي فتحي برأسه أمام المرمى مباشرة لشريف الذي تعثر في التسديد لتصل الكرة سهلة في أحضان بن شريفية.

وأجرى معين الشعباني المدير الفني للترجي أولى تغييراته بنزول أنيس البدري بدلا من عبد الباسط خالد ورد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بأولى تغييراته بخروج صلاح محسن ونزول محمد مجدي أفشة.

وتقدم محمد شريف بهدف للأهلي في الدقيقة 67 بعدما مشوار ماراثوني من اليو ديانج أنهاه بتمريرة رائعة وضعت شريف في مواجهة المرمى التونسي تماما ليسدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت له مجددا ليسدد في الشباك.

ودفع بيتسو موسيماني بثاني تبديلاته بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر ورد الشعباني بإجراء تبديلين تمثلا في نزول نسيم بن خليفة وسامح الدربالي وخروج عبد الرؤوف بن غيث وحمد النقاز.

وكاد شريف أن يحرز الهدف الثاني له وللأهلي قبل ثمان دقائق من النهاية مستغلا إعادة سامح الدربالي الكرة لحارس مرماه بشكل خاطئ، لكن مهاجم الأهلي لم يلحق بالكرة لتصل سهلة إلى بن شريفية.

وأجرى موسيماني تغييرين جديدين في صفوف الأهلي بنزول رامي ربيعة ووالتر بواليا بدلا من أكرم توفيق ومحمد شريف.

وكاد بن رمضان أن يدرك التعادل للترجي قبل دقيقتين من النهاية عبر تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء لكن الشناوي تصدى لها بثبات.