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محمد بن راشد يهنئ "رئيسي" بفوزه برئاسة إيران

الأحد 20 يونيو 2021 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يهنئ "رئيسي" بفوزه برئاسة إيران



أبوظبي/سما/

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.


وكتب بن راشد عبر "تويتر": "نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشرة.. متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار".


وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

#محمد بن راشد آل مكتوم #ايران #ابراهيم رئيسي

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