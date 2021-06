اكتشاف مخلوق غريب في أعماق البحار مليء بالأسنان " فريد تماما'!

كشف خبراء عن ماهية Ophiojura، وهو حيوان غريب في أعماق البحار عثر عليه عام 2011 من قبل علماء من متحف التاريخ الطبيعي الفرنسي، أثناء تجريف قمة جبل بحري منعزل يسمى Banc Durand.

ويعد Ophiojura نوعا من النجوم الهشة بأذرع تشبه الثعابين تشع من أجسادها، والتي تعيش في قاع البحر حول العالم.

وأدرك تيم أوهارا، كبير أمناء اللافقاريات البحرية، متاحف فيكتوريا، في لمحة أن هذا الحيوان كان مميزا عندما رصده لأول مرة في عام 2015. وبلغ طول الأذرع الثمانية 10 سم لكل منها، ومسلحة بصفوف من الخطافات والأشواك. وكشف الفحص المجهري عن صفوف خشنة من الأسنان الحادة التي تبطن كل فك، والتي يعتقد أنها تستخدمها في تمزيق فريستها.

Ophiojura, discovered living on a seamount deep in the Pacific Ocean, is the last known survivor of a unique group of animals that diverged from its closest relatives way back in the Jurassic period.@museumsvictoria's Tim O'Hara explains: https://t.co/9z6N6zUqN0