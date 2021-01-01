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رسميا.. برشلونة يتعاقد مع ديباي

الأحد 20 يونيو 2021 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. برشلونة يتعاقد مع ديباي



برشلونة/سما/

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي، المشارك حاليا مع منتخب "الطواحين" في كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وجاء في بيان النادي الكتالوني أنه تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب "للانضمام إلى برشلونة فور نهاية عقده الجاري مع ليون (نهاية الشهر الحالي). سيوقع اللاعب على عقد حتى نهاية موسم 2022-2023".


وبات ديباي البالغ 27 عاما ثالث صفقة حرة للعملاق الكتالوني هذا الصيف بعد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع إريك غارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي. كما دفع النادي تسعة ملايين يورو لتفعيل بند إعادة الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون من ريال بيتيس.


أما النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع نهاية الشهر الحالي، فلم يجدد بعد التزامه مع برشلونة.

وكان ديباي هدفا لمواطنه المدرب رونالد كومان الذي أشرف عليه في المنتخب الوطني.

وكان كومان حاضرا في المدرجات في ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام أمس الأول لمشاهدة ديباي يسجل ركلة جزاء في فوز هولندا على النمسا بهدفين نظيفين في كأس أوروبا.

وارتبط المهاجم بالانتقال الى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية وبصفقة قيمة أقل في يناير الماضي، إلا أن النادي فضل الانتظار حتى انتهاء عقده.

وسجل ديباي 20 هدفا في 38 مباراة مع ليون الفرنسي الموسم الماضي وأربعة في آخر خمس مباريات مع "الطواحين" الهولندية.

#برشلونة #ممفيس ديباي #كرة القدم #ليونيل ميسي #ليون الفرنسي #هولندا

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