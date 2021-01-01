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أول تصريح من "إسرائيل" على انتخاب رئيسي رئيسا جديدا لايران

الأحد 20 يونيو 2021 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح من "إسرائيل" على انتخاب رئيسي رئيسا جديدا لايران



القدس المحتلة/سما/

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت بانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، بدعوى أنه سيكون "أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات: "بعد أن أملى الزعيم الأعلى بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره، انتخب أقل من 50 في المئة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسا سيكون الأكثر تطرفا حتى الآن".

وقال: "لقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي على دوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء".

وأضاف: "كشخصية متطرفة، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير ذلك قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي".

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت فوز رئيسي بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا على التصويت منذ انتصار الثورة الإيرانية.

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