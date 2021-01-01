الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، نقلا عن مسؤول أمني قوله: إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة.



وفي السياق، قالت القناة 13، في وقت سابق اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيطرح غداً خططاً لتجدد القتال في قطاع غزة، على المجلس الوزاري المصغر.



وكان جيش الاحتلال قد قصف مواقعاً للمقاومة في قطاع غزة، مرتين خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

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