  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

السبت 19 يونيو 2021 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، نقلا عن مسؤول أمني قوله: إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة.

وفي السياق، قالت القناة 13، في وقت سابق اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيطرح غداً خططاً لتجدد القتال في قطاع غزة، على المجلس الوزاري المصغر.

وكان جيش الاحتلال قد قصف مواقعاً للمقاومة في قطاع غزة، مرتين خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

اقرا/ي ايضا: الجيش الاسرائيلي يعرض خططاً لـ "تجدد القتال" في غزة على "الكابينت"

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #البالونات الحارقة #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تنقل رسالة إلى مصر بشأن معبر رفح..ضغوط على السلطة لوضع آلية للمنحة القطرية

اقتراح أمريكي سبب دفع الرئيس عباس إعادة ترتيب ملف المفاوضات وهذا موقف "حماس"

المقاومة تبلغ الوسيط المصري برسالة هامة حول ملف صفقة تبادل الأسرى

الجهاد الاسلامي : المقاومة بعثتت أمس رسالة تهديد إلى "إسرائيل" عبر مصر

الرجل الذي اضعف ابو مازن وعزز مكانة حماس..جال بيرجر

اسعار العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

"الطريق للقدس تبدأ من هنا".. قناة عبرية تنشر تفاصيل عملية استهداف جندي إسرائيلي في يافا

الأخبار الرئيسية

غزة: مقتل مواطن (34 عاماً) بإطلاق نار تجاهه في خانيونس جنوب القطاع

بعد انتخاب “الجزار”.. تقديرات أمنية اسرائيلية: ”لا خيار سوى التحضير لخطة هجوم على النووي الايراني”

الجيش الاسرائيلي يعرض خططاً لـ "تجدد القتال" في غزة على "الكابينت"

"يسرائيل هيوم" تتساءل: كيف يوقف بينيت "كرات اللهب المتدحرجة" نحو حكومته؟

الصحة بغزة تُصدر توضيحًا مهمًا حول التحذير من مخاطر التخدير بعد تلقي لقاح "كورونا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية