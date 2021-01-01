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غانتس يقرر تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق في قضية شراء الغواصات

السبت 19 يونيو 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يقرر تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق في قضية شراء الغواصات



القدس المحتلة / سما /

قرر بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء الغواصات والسفن.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن القرار اتخذ عقب اجتماع لفريق مختص من وزارة الجيش وآخر من مكتب المدعي العام.

وقال غانتس في بيان له: إن اللجنة ستكون لها القدرة على الفحص بعمق وبشكل مستقل في هذه القضية، على عكس اللجنة التي تم محاولة تشكيلها سابقًا في ظل معارضة نتنياهو لها.

وتوقع غانتس من أن يدعم جميع وزراء الحكومة الجديدة إنشاء اللجنة حتى لا يترك أي علامات استفهام مفتوحة حول القضية وللتوصل لنتائج واضحة بشأنها.

ويبدو أن هناك محاولة جديدة للكشف عن حقيقة تورط نتنياهو في شبهات فساد تتعلق بقضية الغواصات.

#بيني غانتس #قضية الغواصات #بنيامين نتنياهو

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