  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت سيتخذ القرار الأسبوع الجاري.. إخلاء البؤرة الاستيطانية “أفيتار” سيكلف 10 ملايين شيكل

السبت 19 يونيو 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت سيتخذ القرار الأسبوع الجاري.. إخلاء البؤرة الاستيطانية “أفيتار” سيكلف 10 ملايين شيكل



نابلس / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن التقييمات الأولية تظهر أن عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية “أفيتار” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة جبل أبو صبيح قرب بلدة بيتا في نابلس، ستكلف ما لا يقل عن 10 ملايين شيكل.

ووفقًا للقناة، فإن ثمن إخلاء هذه البؤرة سيصل إلى مستوى قياسي، مشيرةً إلى أنه كان من المفترض أن يتم إخلاؤها خلال حكومة بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، إلا أن القضية باتت الآن تحت حكم حكومة بينيت – لابيد.

ويتوقع أن يتخذ نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد قرارًا بشأن إخلاء هذه البؤرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأتي التكلفة الباهظة لعملية الإخلاء المتوقعة بسبب حجم البناء فيها والحاجة إلى إخلاء نحو 50 مبنى دائماً وعشرات العائلات من المستوطنين، وهو الأمر يتطلب رصف طرق لوصول معدات هندسية ثقيلة والعديد من القوات التي ستشارك في العملية.

وأشارت إلى أن اجتماعاً تحضيرياً عقد استعداداً لعملية الإخلاء بداية الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، تتخوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من التصعيد في ظل أن البؤرة تحولت لمركز احتكاك مع الفلسطينيين، فيما أشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي عازم على إخلائها عند انتهاء الإجراءات القانونية قرب نهاية الشهر الجاري.

وتم اتخاذ قرار في وقت سابق من الشهر الجاري لعدم إخلاء البؤرة في إطار تقييم أمني عقد بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس. "صحيفة القدس"

#اسرائيل #مستوطنة أفيتار #الاراضي الفلسطينية #جبل أبو صبيح

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تنقل رسالة إلى مصر بشأن معبر رفح..ضغوط على السلطة لوضع آلية للمنحة القطرية

اقتراح أمريكي سبب دفع الرئيس عباس إعادة ترتيب ملف المفاوضات وهذا موقف "حماس"

المقاومة تبلغ الوسيط المصري برسالة هامة حول ملف صفقة تبادل الأسرى

الجهاد الاسلامي : المقاومة بعثتت أمس رسالة تهديد إلى "إسرائيل" عبر مصر

الرجل الذي اضعف ابو مازن وعزز مكانة حماس..جال بيرجر

اسعار العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

"الطريق للقدس تبدأ من هنا".. قناة عبرية تنشر تفاصيل عملية استهداف جندي إسرائيلي في يافا

الأخبار الرئيسية

غزة: مقتل مواطن (34 عاماً) بإطلاق نار تجاهه في خانيونس جنوب القطاع

بعد انتخاب “الجزار”.. تقديرات أمنية اسرائيلية: ”لا خيار سوى التحضير لخطة هجوم على النووي الايراني”

الجيش الاسرائيلي يعرض خططاً لـ "تجدد القتال" في غزة على "الكابينت"

"يسرائيل هيوم" تتساءل: كيف يوقف بينيت "كرات اللهب المتدحرجة" نحو حكومته؟

الصحة بغزة تُصدر توضيحًا مهمًا حول التحذير من مخاطر التخدير بعد تلقي لقاح "كورونا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية