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مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح

السبت 19 يونيو 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على أهالي حي الشيخ جراح، وهاجموا منازل المواطنين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة في الحي الواقع شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواطنين تصدوا للمستوطنين، إلا أن جيش وشرطة الاحتلال اعتدوا على الأهالي بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وناشد أهالي حي الشيخ جراح عبر فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين المقدسيين بالتوجه للحي من أجل الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم أمام هجوم المستوطنين.

وأوضحت الناشطة منى الكرد أن الاحتلال حدد موعد الاستئناف لأربع عائلات مهددة بالترحيل وهي (الكرد والقاسم والجاعوني واسكافي) في 2/8/2021 في محكمة الاحتلال العليا.

يشار إلى أن حي الشيخ جراح مغلق بالمكعبات الاسمنتية إضافة إلى نقاط التفتيش العسكرية والسواتر الحديدية والعشرات من عناصر الشرطة والجيش الذين يحاصرون الحي منذ 34 يوما، ويمنع أي شخص بدخوله باستثناء ساكنيه.

#الاعتداءات الاسرائيلية #مستوطنون #حي الشيخ جراح

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