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إسرائيل تعلن اكتشاف 45 اصابة بالمتحور الهندي والكمامات تعود في "مودعين"

السبت 19 يونيو 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اكتشاف 45 اصابة بالمتحور الهندي والكمامات تعود في "مودعين"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 45 إصابة جديدة بالطفرة الهندية داخل مدرسة إسرائيلية في منطقة مجلس بنيامينا قرب حيفا.

وذكرت قناة 12 العبرية، أن هذه الإصابات وفق الفحوصات الأولية سجلت داخل مدرسة "كرميم"، ويشتبه أن أفراد عائلة إسرائيلية عادت من الخارج هي السبب في تفشي المرض.

وفي ذات السياق، أعلن حاييم بيبس رئيس بلدية مستوطنة "مودعين" الجاثمة على أراضي المواطنين غرب رام الله أنه اعتبارًا من الغد، يجب ارتداء الكمامة في المدارس والأماكن المغلقة.

وأضاف أن "هذا القرار البلدي تم اتخاذه بعد تقييم الوضع بالتنسيق مع رئيس قيادة أولياء الأمور في البلدية وبناء على طلب رؤساء مدارس التفاهم".

وكتب في بيان "عودة تعليمات ارتداء الأقنعة تتم في أماكن مغلقة في جميع المدارس وكذلك داخل الفصول الدراسية (باستثناء أطفال رياض الأطفال)".

#اسرائيل #الطفرة الهندية #اصابات كورونا #فيروس كورونا

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