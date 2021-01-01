حزب الشعب يدعو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في صفقة لقاحات "فايزر"

رام الله / سما /

دعا حزب (الشعب) الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل التحقيق في صفقة شراء لقاحات "فايزر" الخاص بفيروس (كورونا) من دولة الاحتلال، وهي اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، مما أدى الى رفض شعبنا والرأي العام الفلسطيني والإعلاميين وقوى المجتمع المدني لهذا السلوك الغير مسؤول.



وفيما أكد الحزب في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان، أضاف يقول: إن قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بإعلان إلغاء الصفقة، أمر مهم، لكنه يجب ان لا يعني عدم التحقيق الجدي في هذه الصفقة المشينة، داعياَ الحكومة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المتورطين في عقد هذه الصفقة والخلل الخطيرة الذي تضمنها، والإعلان عمّن يتحمل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.