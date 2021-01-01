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المبادرة الوطنية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن صفقة اللقاحات ومقاطعة الاحتلال

السبت 19 يونيو 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبادرة الوطنية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن صفقة اللقاحات ومقاطعة الاحتلال



رام الله / سما /

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء السبت، بإجراء تحقيق سريع من جهات قضائية مستقلة في قضية اللقاحات منتهية الصلاحية وبمحاسبة جدية للمسؤولين عن هذه الصفقة.

وأكدت المبادرة، في تصريح صحفي، أهمية وقف التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ممارسة سياسة طب الأبرتهايد والتمييز ضد الشعب الفلسطيني عندما حرم الفلسطينيين من اللقاحات التي كانت فائضة لديه، عندما كان وباء الكورونا يتفشى في فلسطين.

وأشارت إلى أن الاحتلال، حاول من خلال الصفقة البائسة رمي نفاياته من اللقاحات على الفلسطينيين، التي أعلن انه سيرمي بها في النفايات بعد إعادتها له بتأثير الضغط الشعبي.

وختمت بالقول: إنه في الوقت الذي ينظم فيه الشعب الفلسطيني حملة واسعة لمقاطعة بضائع الاحتلال فإن من واجب الجهات والمؤسسات الرسمية مقاطعة الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها التي تتفاخر بتوسيع الاستيطان و تكريس الاحتلال.  
 

#حركة المبادرة الوطنية #لقاحات كورونا

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