قيادي بحماس يكشف عن الدول التي ستزورها الحركة بعد المملكة المغربية

غزة / سما /

كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن وجود ترتيبات لزيارة عدد من الدول العربية والإسلامية والعالمية، ضمن جولة زيارات يقودها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ووفد الحركة.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر عبيد عن أن وفد الحركة المتواجد في المملكة المغربية سيزور خلال الأيام القادمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد الانتهاء من زيارة المغرب.

وأوضح عبيد أن من ضمن الدول التي يجري الترتيب لزيارتها دولة الجزائر وروسيا.

وأكد القيادي في حركة حماس، أن حركته بانتظار ترتيب وتثبيت بعض التواريخ لزيارة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وشدد القيادي على أن الجولة التي بدأتها الحركة، تأتي لاستثمار انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة "سيف القدس".

وبيَّن أنَّ الشعوب العربية تلتف حول المقاومة الفلسطينية، وترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. "المركز الفلسطيني للإعلام"