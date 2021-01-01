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مخابرات جنين تكشف سيارة مسروقة وتعيدها مع محتوياتها لصاحبها من الداخل

السبت 19 يونيو 2021 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات جنين تكشف سيارة مسروقة وتعيدها مع محتوياتها لصاحبها من الداخل



جنين / سما /

 تمكن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في محافظة جنين، اليوم السبت، من الكشف عن سرقة سيارة من نوع” رنج روفر” لمواطن من الداخل الفلسطيني خلال زمن قياسي بعد سرقتها من بلدته.

وجرت إعادة المركبة وتسليمها لصاحبها مع جميع محتوياتها التي تتجاوز تكلفتها ٢٥٠ الف شيكل، وقد تم تسليم المركبة لصاحبها من خلال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب بحضور وفد من فعاليات الداخل والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لجهود ودور جهاز المخابرات في إعادة السيارة والمسروقات رغم ان العملية وقعت في بلدة مالكها في الداخل ، كما ثمن الوفد جهود المحافظ والمؤسسة الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي والسلامة العامة وتوفير الأمن والاستقرار لكافة المواطنين والحرص على العلاقة بين أبناء الشعب الواحد في كل مكان.

#المخابرات العامة الفلسطينية #جنين #سيارة مسروقة

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