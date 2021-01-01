"قائمة المستقبل" تُدين اعتقال الأجهزة الأمنية مرشحها ماجد نزال

غزة / سما /

أدان مفوض قائمة المستقبل لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني د. أشرف دحلان، اليوم السبت، إقدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على اعتقال مرشحها في الضفة الغربية ماجد نزال واقتياده إلى سجن أريحا ذائع الصيت فيما يتعلق بممارسة التعذيب الممنهج ضد معتقلي الرأي في أقبيته.

ودعا دحلان في بيان صحفي، محكمة الانتخابات واللجنة المركزية للانتخابات والمؤسسات القانونية والحقوقية إلى سرعة التدخل لحماية المرشح نزال، وتنفيذ المراسيم الرئاسية التي أطلقت الحريات العامة قبل دعوة القوائم الانتخابية إلى تقديم مرشحيها.

واعتبر اعتقال المرشح نزال مخالفة صريحة لأحكام القانون، وانقلاب على الخيار الديمقراطي، بشكلٍ يعكس النية المبيتة لهذه الأجهزة تجاه مجمل العملية الانتخابية التي جرى إلغائها وفقاً لنزعة استبدادٍ وتسلط، ورغبةٍ في التفرّد، وتنكرٍ لمبدأ الوحدة والشراكة.