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منصور: جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان

السبت 19 يونيو 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان



رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس المقبل، جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتدمير المنازل وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام.

وأشار منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية لشعبنا.

وأوضح أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعاً، الإثنين المقبل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس  وزراء الخارجية العرب في دولة قطر،  لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.

وتابع منصور: إن اجتماعاً آخر سيعقد الاثنين المقبل لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة، وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.

#رياض منصور #مجلس الأمن الدولي #الاستيطان #الانتهاكات الإسرائيلية

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