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"الشعبية" تدين عدم إدراج الاحتلال على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال

السبت 19 يونيو 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تدين عدم إدراج الاحتلال على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال



غزة / سما /

عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن استهجانها الشديد، "لعدم إدراج قوات الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في العالم، في التقرير الأممي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وقالت الجبهة في بيان صحفي، إنّ تقرير الأمين العام جاء بشكل واضح وبالأرقام والمعلومات على الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين، وهذا بدوره يكفي لإدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للكيانات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وطالبت الجبهة، المؤسسة الدولية وأمينها العام بترجمة هذه الحقائق والمعلومات والأرقام الأممية التي تدين قوات الاحتلال، والتي تظهر الوجه البشع واللاإنساني لممارساتها اليومية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت، إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية من شأنها ردع هذا المحتل ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية لإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

#الجبهة الشعبية #قوات الاحتلال #الامم المتحدة #الاطفال الفلسطينيين

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