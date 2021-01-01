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إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا بدير الأسد

السبت 19 يونيو 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا بدير الأسد



القدس المحتلة / سما /

أصيب مواطنان في مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور بالجليل، السبت، عقب اقتحام قوات تابعة للشرطة لحفل زفاف أقيم في البلدة.

وذكرت مصادر طبية، أن إحدى الإصابات حرجة، وهي لشاب في الثلاثينيات من عمره، نقل إلى إثرها إلى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج، أما المصاب الثاني فهو شرطي (26 عاما)، زعمت الشرطة أن حجرا ألقي على رأسه، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لما يسمى حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد بمزاعم إطلاق الرصاص الحي خلال الحفل.

وأضاف الشهود، أن "مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة، أصيب خلالها شخصان بالرصاص الحي"، كما أضرمت النار في مركبتين تابعتين لقوات الشرطة.

#مواجهات #دير الاسد #منطقة الشاغور

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