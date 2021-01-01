حماس تُعلق على عدم إدراج "إسرائيل" في "قائمة العار" الصادرة عن الأمم المتحدة

غزة /سما/

استنكرت حركة حماس عدم إدراج "دولة" الاحتلال في "قائمة العار" الصادرة عن الامم المتحدة، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، كما استهجنت الحركة إصرار الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش على عدم إدراج اسم الكيان في القائمة السنوية التي تصدر باسمه، رغم أنه يحمل الكيان مسؤولية عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، إن هذا الموقف المنحاز لصالح الاحتلال على حساب العدالة وحقوق الضحايا، لا يعفيه من العقاب على ما ارتكبه من جرائم فقط، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية.

وطالبت حماس، غوتيرش، بتصحيح هذا الخطأ الجسيم وإضافة اسم "دولة" الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبته على جرائمه وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين.