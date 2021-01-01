تقديرات إسرائيلية: حماس لن تتردد باستئناف إطلاق الصواريخ.. وكوخافي أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع "واللا" العبري، أن التقديرات السائدة لدى جيش الاحتلال تشير إلى أن حركة حماس لن تتردد في المدى القريب باستئناف إطلاق الصواريخ، نتيجة عدم حدوث أي تقدم في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة.

وأكد المراسل العسكري للموقع أمير بخبوط، أنه لا توجد أي شكوك لدى قادة جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات في أن حماس ستدرك في النهاية أن "إسرائيل" مصممة على تغيير المعادلة وآلية إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل الرد على أي هجوم؛ من إطلاق البالونات الحارقة حتى الصواريخ.

لكن في المقابل، وفق التقديرات الإسرائيلية التي أوضحها بخبوط، فإن حماس لا تنوي المساومة، بل ستصر على المعايير التي وضعتها في ملف صفقة تبادل الأسرى، وكذلك في ملف تحويل الأموال.

وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي احتكاك، "ولن تتردد في الانتقال من إطلاق البالونات والتظاهرات عند السياج الفاصل إلى إطلاق الصواريخ.

وأكد بخبوط، أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة ستستمر لأيام، وزيادة جاهزية بطاريات القبة الحديدية.