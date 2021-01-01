  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديرات إسرائيلية: حماس لن تتردد باستئناف إطلاق الصواريخ.. وكوخافي أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة

السبت 19 يونيو 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية: حماس لن تتردد باستئناف إطلاق الصواريخ.. وكوخافي أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة



القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع "واللا" العبري، أن التقديرات السائدة لدى جيش الاحتلال تشير إلى أن حركة حماس لن تتردد في المدى القريب باستئناف إطلاق الصواريخ، نتيجة عدم حدوث أي تقدم في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة.

وأكد المراسل العسكري للموقع أمير بخبوط، أنه لا توجد أي شكوك لدى قادة جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات في أن حماس ستدرك في النهاية أن "إسرائيل" مصممة على تغيير المعادلة وآلية إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل الرد على أي هجوم؛ من إطلاق البالونات الحارقة حتى الصواريخ.

لكن في المقابل، وفق التقديرات الإسرائيلية التي أوضحها بخبوط، فإن حماس لا تنوي المساومة، بل ستصر على المعايير التي وضعتها في ملف صفقة تبادل الأسرى، وكذلك في ملف تحويل الأموال.

وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي احتكاك، "ولن تتردد في الانتقال من إطلاق البالونات والتظاهرات عند السياج الفاصل إلى إطلاق الصواريخ.

وأكد بخبوط، أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة ستستمر لأيام، وزيادة جاهزية بطاريات القبة الحديدية.

#اسرائيل #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #الفصائل الفلسطينية #صواريخ غزة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تنقل رسالة إلى مصر بشأن معبر رفح..ضغوط على السلطة لوضع آلية للمنحة القطرية

اقتراح أمريكي سبب دفع الرئيس عباس إعادة ترتيب ملف المفاوضات وهذا موقف "حماس"

المقاومة تبلغ الوسيط المصري برسالة هامة حول ملف صفقة تبادل الأسرى

"متحور دلتا" يرعب العالم.. والصحة العالمية تعلن "الخبر الصادم"

الجهاد الاسلامي : المقاومة بعثتت أمس رسالة تهديد إلى "إسرائيل" عبر مصر

الرجل الذي اضعف ابو مازن وعزز مكانة حماس..جال بيرجر

صحيفة عبرية: رقميا.. الرواية الفلسطينية تكشف زيف المحتل وتنتصر للعالم الحقيقي

الأخبار الرئيسية

لقاح

اسرائيل تكشف تفاصيل صفقة اللقاحات: التطعيمات التي استعدناها من السلطة الفلسطينية ستُرمى!

فايزر

ائتلاف "أمان" تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في صفقة اللقاحات الفاسدة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

"غزة مصدر قلق كبير".. إعلام إسرائيلي يكشف عن المهمة الأولى والرئيسة لحكومة بنيت

مقال

"الطريق للقدس تبدأ من هنا".. قناة عبرية تنشر تفاصيل عملية استهداف جندي إسرائيلي في يافا

الجهاد الاسلامي : المقاومة بعثتت أمس رسالة تهديد إلى "إسرائيل" عبر مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية