"القوى الوطنية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المتورطين في صفقة اللقاحات المعيبة

رام الله /سما/

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في صفقة اللقاحات بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي والتوقف عند ما حدث ومحاسبة المتورطين والإعلان عمّن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، اليوم السبت، على قرار الحكومة بإلغاء الصفقة المرفوضة والمعيبة، مشيرةً إلى أن "الاحتلال لا يأتي منه إلا الشر والضرر، بل يجب مواجهته والاشتباك معه وفضح جرائمه بحق شعبنا".

وأشادت اللجنة بالإعلام الوطني الحريص الذي شكل ضمانة وسياجاً لمنع مثل هذه التصرفات ويقف لها بالمرصاد.

وقالت إن "صفقة اللقاحات تدعونا إلى أهمية الإسراع في إيجاد الهيئات الرقابية، الرسمية والشعبية التي تمنع أي طرف من الاستمرار في عقد صفقات وسلوكيات من هذا النوع".

وطالبت بالتوافق على هيئة رقابة وطنية على أداء الحكومة والأجهزة الحكومية المختلفة، تقوم بدورها في ضمان الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، على طريق إعادة بناء وتشكيل مؤسسات وطنية ترعى مصالح شعبنا وتعمل على تصحيح المسار من جوانبه كافة.