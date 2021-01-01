ياغي: صفقة اللقاحات المنتهية فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية للسلطة

رام الله /سما/

عقب منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي على صفق" لقاحات "كورونا" منتهية الصلاحية المبرمة بين السلطة والاحتلال.

وقال ياغي في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، اليوم السبت، إن صفقة اللقاحات المنتهية صلاحيتها هي فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية للسلطة، وهذا مؤشر آخر لغياب الرقابة والمحاسبة في السلطة ولو مرت هذه الصفقة لكانت ستؤدي لكارثة صحية للفلسطينيين.

وأكد أنه لا يوجد لدينا ثقة من بيانات الحكومة برام الله لأن البيان جاء بعد كشف وسائل الإعلام وفضح الصفقة، ولاحظنا خلال التعامل مع ملف "كورونا" العديد من التجاوزات والأخطاء لدى وزارة الصحة برام الله.

وأشار إلى أنه لا يوجد تواصل مباشر مع الصحة برام الله ولا توجد آلية للرقابة والمتابعة، والاحتلال مسؤول وفق القانون الدولي في توفير المعدات والمتطلبات الصحية لكن السلطة تنازلت عن هذا الحق بتواصلها مع الاحتلال.

ولفت إلى أن مبررات السلطة واهية ولا يمكن أن تُصدق، وهي تتعامل مع الاحتلال ويجب عليها فضح الاحتلال ولا تتعاون معه بهذه الطريقة، ويجب إعادة الكرة للقانون الإنساني الدولي وأن يتحمل الاحتلال مسؤولية احتلاله لفلسطين.