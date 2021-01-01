غزة: تفاصيل اجتماع قيادة لجان المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي

غزة /سما/

إلتقت قيادة لجان المقاومة في فلسطين ممثلة بامينها العام ايمن الششنية، بقيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين .

وشارك في هذا اللقاء بالاضافة إلى الأمين العام عضو القيادة المركزية للجان المقاومة" محمد أبونصيرة"ومسئول العلاقات الوطنية أبوالحسن الششنية" والقياديان جبريل الصوفي و رامي النيرب .

وقد حضر اللقاء من طرف حركة الجهاد الإسلامي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي" أبوعمر" والإخوة القادة في الحركة"ا.خالد البطش" وخضر حبيب ومحمد الحرازين .

وأكد الطرفان على أن ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها وأن المقاومة فرضت قواعد اشتباك جديدة ومعادلات ولن تسمح للاحتلال بتغييرها .

وناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية والميدانية وأشادوا بصمود أهلنا في القدس وأرضنا المحتلة عام ال48 ووجهوا التحية إلى جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وشدد الطرفان على تنسيق الجهود والمواقف التي تهم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

ونوه الطرفان على ضرورة إنجاح جهود إعادة الإعمار ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة وعدم السماح للعدو الصهيوني المجرم بفرض مواقفه على هذه الجهود .

واتفق الطرفان على ضرورة التشاور والتنسيق المشترك وضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والزيارات .