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المالكي يشارك في حوار حول التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

السبت 19 يونيو 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يشارك في حوار حول التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا



رام الله /سما/

شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في جلسة حوار حول أجندة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتحدّث المالكي في مداخلته، عن العقبات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأرض والموارد والحدود وسلب الفلسطينيين حرياتهم وحقوقهم.

وأشار إلى الآثار المدمرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من خلال الاستهداف المتعمد للبنية التحتية والمنشآت الصناعية.

وأكّد على أهمية استكمال البناء ومحاربة الفقر والبطالة والمجاعات والإرهاب، وضرورة التعاون المشترك المتعدد الأطراف المبني على التوافق الجدي بهدف خلق فرص متساوية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 وقال المالكي: إنّ "القوى الدولية في السابق فشلت في حل الصراع لأنها اختارت إدارته، ما أدى إلى استمرار الوضع الراهن دون حل نهائي".

وأضاف المالكي في إجابة على سؤال للصحفيين حول موضوع الغاز والحدود البحرية، أنً الاحتلال يمنع فلسطين من استخراج الغاز في غزة، وأنّ المجتمع الدولي لم ينجح في حماية الموارد الطبيعية الفلسطينية، ما أفشل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وبحث المجتمعون، إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة في ظل تزايد العنف والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي، وتأثير ذلك على التطور والازدهار، وكيفية التعامل مع تلك العقبات.

#رياض المالكي #الخارجية والمغتربين

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