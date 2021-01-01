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صيام: الاحتلال لا يراعي قدسية الأقصى والرباط فيه واجب ديني ووطني

السبت 19 يونيو 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيام: الاحتلال لا يراعي قدسية الأقصى والرباط فيه واجب ديني ووطني



القدس المحتلة /سما/

أكّد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم السبت، على أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" لا يراعي قدسية المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه هو واجب وطني وديني، للحفاظ على قدسيته ومنع المستوطنين من تنفيذ مخططاتهم.

وأوضح صيام خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنّ المقدسيين مستمرون في تحدي قرارات الاحتلال بالرغم من إجراءاته العنصرية وملاحقة المواطنين وفرض الضرائب عليهم.

وأشار إلى أنّ ما يجري في المدينة المحتلة استيطان احلالي على حساب المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، داعيًا المواطنين إلى الرباط في المسجد الأقصى باعتبار ذلك هو الرد الأمثل على محاولة الاحتلال تهويد المقدسات.

#القدس #عبد الله صيام #الانتهاكات الإسرائيلية

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