النقابات الصحية تدعو الرئيس لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات صفقة لقاحات فايزر

رام الله /سما/

أصدر اتحاد نقابات المهن الصحية اليوم السبت، بياناً بشأن صفقة اللقاحات التي تم إبرامها مع الجانب الإسرائيلي، قبل إلغائها.

وقال الاتحاد إن "ما تم بخصوص هذه الشحنة لهو أمر غريب ومستهجن وفيه تأويلات تحتاج لتوضيح أكثر من مجرد مؤتمر صحفي مرتبك زاد الشكوك حول هذه الصفقة وزاد الشبهات والتساؤلات حولها".

ودعت النقابات الصحية، الرئيس محمود عباس لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة ووضع تقرير هذه اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين ان وجد تقصير وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الصفقة التي تهدف للمس بالأمن الصحي لشعبنا.

وفيما يلي نص هذا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ*مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء)). صدق الله العظيم

في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الأبي على كافة الجبهات في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة جائحة كورونا يستمر الاحتلال الصهيوني في محاولات يائسة للمس بصحة ابناء شعبنا من خلال محاولة تمرير شحنة تطعيمات منتهية الصلاحية.

إن ما تم بخصوص هذه الشحنة لهو امر غريب ومستهجن وفيه تأويلات تحتاج لتوضيح أكثر من مجرد مؤتمر صحفي مرتبك زاد الشكوك حول هذه الصفقة وزاد الشبهات والتساؤلات حولها.

إن النقابات الصحية تدعو سيادة الأخ الرئيس لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة ووضع تقرير هذه اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين ان وجد تقصير وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الصفقة التي تهدف للمس بالأمن الصحي لشعبنا.

وفي نفس السياق ندعو أبناء شعبنا الى الاستمرار بالمطالبة بالتحقيق في هذه الصفقة التي تمس حياته وعدم تمريرها أو السكوت عليها.