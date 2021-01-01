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الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 25 سنة و20 الف دينار غرامة

السبت 19 يونيو 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 25 سنة و20 الف دينار غرامة



قلقيلية /سما/

قبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة منذ عامين وصادر بحقه حكم قضائي غيابي بالحبس 25 سنة مع الاشغال الشاقة و غرامة مالية 20 الف دينار اردني بتهمة زراعة و استنبات اشتال مخدرة و ذلك باحدى قرى محافظة قلقيليه .

وأفادت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه بعد متابعة حثيثة و ورود معلومات  لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد عن تواجده باحد الاماكن بالمحافظة ، على الفور تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة و توجهت قوة من ادارة مكافحة المخدرات و بمساندة قوة من ادارة الحراسات و المباحث العامة و الشرطة القضائية ومركز شرطة المدينة  بشرطة محافظة قلقيليه الى المكان و قبضت على الشخص المطلوب.

واضافت انه تم احالة المتهم  الى جهة الاختصاص لتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولا .

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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