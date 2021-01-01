الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 25 سنة و20 الف دينار غرامة

قلقيلية /سما/

قبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة منذ عامين وصادر بحقه حكم قضائي غيابي بالحبس 25 سنة مع الاشغال الشاقة و غرامة مالية 20 الف دينار اردني بتهمة زراعة و استنبات اشتال مخدرة و ذلك باحدى قرى محافظة قلقيليه .

وأفادت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه بعد متابعة حثيثة و ورود معلومات لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد عن تواجده باحد الاماكن بالمحافظة ، على الفور تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة و توجهت قوة من ادارة مكافحة المخدرات و بمساندة قوة من ادارة الحراسات و المباحث العامة و الشرطة القضائية ومركز شرطة المدينة بشرطة محافظة قلقيليه الى المكان و قبضت على الشخص المطلوب.

واضافت انه تم احالة المتهم الى جهة الاختصاص لتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولا .